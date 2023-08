La Gazzetta dello Sport: Fiorentina riprovaci

Due pagine dedicate alla Fiorentina quest'oggi su La Gazzetta dello Sport.

Il pezzo d'apertura a pagina 14 è intitolato: "Fiorentina, riprovaci". E ancora: "Parte la corsa alla coppa "Arriveremo fino in fondo". Sommario: "Amrabat e Jovic fuori lista, però Italiano non ha dimenticato l’epilogo col West Ham "Ci toglieremo tante altre soddisfazioni". In breve c'è: "Barisic: "Loro senza difetti Ma se non prendiamo gol...".

A pagina 15 poi troviamo un'intervista con l'ex tecnico Cesare Prandelli: "I viola sono i favoriti in questa Conference E il miglior colpo è il gioco di Italiano".