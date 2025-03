Un altro anno di De Gea in viola: le basi già poste dalla Fiorentina

Con lui la Fiorentina ha letteralmente fatto bingo: David De Gea è una manna dal cielo per questa squadra. Nella prima parte della stagione ha rivestito un ruolo fondamentale per i successi dei viola. Il numero uno spagnolo ha mandato in visibilio i tifosi gigliati con i suoi interventi, la sua sicurezza, ma anche la sua professionalità e l'attaccamento alla città dimostrato fin da subito.

In questo caso il diesse Daniele Pradè, c'è da dirlo, è stato bravissimo a prenderlo, senza per altro sborsare un euro (al di là di quelli che servono per pagargli l'ingaggio).

L'opzione a favore della Fiorentina

Ma che tipo di contratto la Fiorentina ha stipulato col giocatore? Ci sono possibilità che possa andarsene subito, al termine di una sola stagione con la maglia viola addosso? Effettivamente De Gea ha firmato un contratto annuale con il club di Rocco Commisso, ma all'interno dello stesso contratto è stata posta una clausola: la Fiorentina ha a proprio favore un'opzione per poter prolungare l'accordo di un'altra stagione.

“Sereni che non scappa”

“State sereni, non scappa”. Questo è quello che trapela dall'interno delle mura del Viola Park. In sostanza i dirigenti viola hanno tutta l'intenzione di far valere questa opzione e di tenerlo a difendere la porta della squadra anche per la prossima stagione. Quello che succederà dopo però non è dato saperlo, anche se la speranza è che Firenze possa godersi questo splendido giocatore per diverso tempo.