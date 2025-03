Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato a DAZN della sua esperienza in viola: “Ho sempre voluto giocare in Serie A e, quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina, è stato un qualcosa che definirei amore a prima vista. Tutto si è risolto rapidamente e ora mi sento molto felice qui. Si è creato un legame fenomenale con il club e con i tifosi. La città è meravigliosa, è piccola ma molto bella e tutto il mondo la conosce e vuole venire a vederla”.

“Marcos Alonso ha confermato la mia voglia di venire. Sono qui per essere un esempio”

Su Marcos Alonso: “L'ho chiamato perché aveva giocato qui e mi ha parlato benissimo del club, dei tifosi e della città. Ero già sicuro di voler venire, ma le sue parole sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per altro c'è una buona tradizione di giocatori spagnoli alla Fiorentina. Sono venuto qui per dare il mio contributo in quanto a esperienza, voglio essere un modello per i giovani giocatori e aiutare la squadra con le mie parate”.

“In Serie A il calcio è molto più tattico. Mi sono riabituato subito”

Su com'è cambiato il calcio intorno a lui: “Qui il gioco è più lento, meno fisico e molto più tattico. In Premier League tutto si muove più velocemente, mentre in Serie A hai più tempo per leggere la partita e anticipare cosa succederà. Periodo senza giocare? Mentalmente mi reputo molto forte. Sono stato fuori per un anno e i primi 45 minuti dopo il mio ritorno li ho accusati, ma poi tutto è tornato alla normalità. Mi sento lo stesso di sempre, molto fiducioso”.