Beltran-Flamengo, un weekend per chiudere la trattativa. La Fiorentina può tornare su Sebastiano Esposito? Cagliari vicino, ma...

La Fiorentina sta chiudendo la cessione di Lucas Beltran al Flamengo. L'attaccante argentino si sta prendendo qualche giorno per stabilire il proprio futuro, dato che non sembrava particolarmente convinto dalla destinazione, ma nelle ultime ore risulta maggiormente fiducioso. Questa uscita, in casa viola, può rappresentare un ritorno su un obiettivo.

Sebastiano Esposito non è ancora perduto: e se uscito Beltran… la Fiorentina ci tornasse?

E se Sebastiano Esposito fosse ancora nell'orbita viola? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina resta vigile sul ragazzo di proprietà dell'Inter. Il Cagliari, intanto, sta portando avanti la trattativa e registra un avanzamento, ma occhio al club viola che può tornare alla carica nelle prossime settimane.