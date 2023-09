Venti giorni per caricare Maxime Lopez e lanciarlo subito in Europa

E' stato l'ultimo ad arrivare, stamattina, e sarà anche l'ultimo (forse) a debuttare o quantomeno l'ultimo ad essere a disposizione: Maxime Lopez arriva dal Sassuolo con due giornate di squalifica a carico. Non una bella pensata in ottica viola, quella di dirne quattro all'arbitro Giua durante Napoli-Sassuolo del turno scorso: rosso diretto e squalifica lunghina per lui.

Niente campo quindi per la gara con l'Inter e quella con l'Atalanta del dopo-sosta e prima chance concreta per la prima gara del girone di Conference contro il Genk, il 21 settembre. Una ventina di giorni per caricarlo ed inserirlo a pieno nel gruppo di Italiano.