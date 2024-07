Mentre la Fiorentina ha il dubbio Milenkovic e Valentini in stand-by, il Como sta per regalarsi il sogno Varane

Si sta arrovellando le meningi la Fiorentina che deve rifondare il centrocampo ma è scarna anche in difesa, con tre titolari e due ragazzi del vivaio come Lucchesi e Comuzzo. Nelle ultime ore l'offerta del Nottingham per Milenkovic e Valentini che probabilmente arriverà solo a gennaio.

E tra le nuove avversarie viole c'è una neopromossa per modo di dire il Como, di proprietà dei ricchissimi fratelli Hartono: i lariani sembrano voler approcciare la Serie A per rimanerci a lungo, grazie anche alla guida di Fabregas dalla panchina. E lo zampino dello spagnolo è stato decisivo per convincere addirittura Raphael Varane a sposare la causa comasca, come confermato da Fabrizio Romano. Un colpo notevole quello del 31enne ex Real Madrid e Manchester United, che era libero a parametro zero ma reduce da tante annate di successo.