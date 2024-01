Beltran a -2 dal primo Lautaro Martinez: la Fiorentina spera nella stessa esplosione ma il Toro aveva una spalla ben diversa

La sfida di domenica sera sarà anche quella tra due centravanti di comune provenienza: Lautaro Martinez, bomber della Serie A, e Lucas Beltran. I due fisicamente sono stati spesso associati e anche il rendimento al debutto in A è simile: come sottolinea Tuttosport, al numero 9 viola mancano appena due reti in campionato per eguagliare il rendimento del Toro. Il quale però ha sempre avuto spalle diverse a cui potersi appoggiare: prima Icardi, poi Lukaku quindi Dzeko e oggi Thuram. Pur nella crescita impetuosa di questi 6 anni, raramente ha agito da unica punta: un onere ha pesato e sta pesando su Beltran.