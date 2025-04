Commisso e Kean: Prove d'intesa e ricambio di stima. Una discriminante fondamentale per il prosieguo del rapporto

Non c'è dubbio alcuno che Moise Kean con la maglia della Fiorentina addosso si stia esprimendo come non mai nel corso della sua carriera. Il centravanti arrivando nel club viola ha trovato quella fiducia che mai nessuna squadra aveva avuto per lui, almeno in questa misura e i risultati si vedono sul campo.

Primo incontro

Intanto a Cagliari è andato in scena il primo, vero incontro tra le parti per parlare del futuro del giocatore. Da una parte c'era Kean e dall'altra l'intero stato maggiore della Fiorentina, Commisso in primo luogo, ma anche Ferrari e Pradè. La società ha ribadito il fatto che vuol fare di lui uno dei punti cardine della squadra. Dalla parte del giocatore la stima è stata ricambiata e per ora ci siamo fermati qua. Niente accenno alla clausola e nemmeno all'ingaggio. Tutto rinviato ad altri colloqui.

Europa discriminante fondamentale

Ma determinante nel prosieguo di questo matrimonio sarà anche come terminerà questa stagione la Fiorentina: fare le coppe europee sarà una discriminante fondamentale in questo senso. Farlo da vincitori della Conference sarebbe ancora meglio. E nel frattempo, attenzione ad eventuali pretendenti…