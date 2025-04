Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato al portale tedesco Wettfreunde.net esprimendosi sull'interessamento della Fiorentina per Thomas Müller e sull'attenzione del Bayern Monaco per Moise Kean, centravanti viola e uomo di punta della squadra gigliata.

‘L’agente non ha ancora risposto perchè valuta ogni opzione, ma…'

“Per quanto riguarda Thomas Müller, posso confermare che la Fiorentina ha contattato il suo agente per saperne di più. Non c’è accordo, ma hanno chiesto se Müller volesse trasferirsi in Italia perché nessun club italiano può eguagliare il suo stipendio al Bayern Monaco. La Fiorentina è la destinazione ideale per ex giocatori del Bayern Monaco come Franck Ribéry e Mario Gomez. Ecco come cercheranno di convincere Thomas Müller: che potrà giocare liberamente e godersi una città che lo amerà. L’agente non ha risposto perché probabilmente valuterà tutti i club interessati e poi parlerà con Thomas alla fine della stagione per vedere se vuole restare in Europa, andare in Arabia Saudita o andare in MLS”.

‘Kean piace al Bayern Monaco, ma gli servirebbe essere titolare’

“Il Bayern Monaco è interessato a Moise Kean, ma per il momento niente di più e non c'è niente di concreto. Stanno monitorando il calciatore e posso confermare che c’è interesse. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio, ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo per un altro anno. Ma ovviamente c’è una clausola rescissoria e se qualcuno offre 50 milioni di euro, allora se ne andrà. Penso che il Bayern Monaco proverà ad acquistare un altro attaccante. Hanno Harry Kane, ma non può giocare tutte le partite. Secondo me, Moise Kean dovrebbe andare in un club in cui possa giocare tutte le partite. Quando era alla Juventus e giocava saltuariamente, non era se stesso. Che sia alla Fiorentina o in Nazionale, dove gioca tutte le partite, Moise Kean ormai lo conoscono tutti. Non so se il Bayern sia la scelta perfetta per lui perché dovrà giocare come riserva di Kane, in coppa o quando Kane sarà infortunato. Non credo che sia il giocatore giusto per questo ruolo perché deve giocare tutte le partite. Ma il Bayern Monaco è sicuramente interessato a lui e cercherà di prendere un altro attaccante”.