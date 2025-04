Ha da poco parlato al termine del CDM il Ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che si è espresso in merito a molte dinamiche legate alla scomparsa del Santo Padre Bergoglio, avvenuta nella giornata di ieri.

Parla Musumeci: ‘Sabato non si gioca’

“Sabato non si gioca, domenica sì”, ha detto il Ministro. Pertanto non si giocheranno Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma, giorno in cui si terrà il funerale del Papa. Non sono a rischio le gare della domenica, quindi si terrà regolarmente Fiorentina-Empoli, prevista alle ore 15:00 al Franchi.

Quando verranno recuperate le partite?

Da capire quindi come intenderà procedere adesso la Lega Calcio in merito alla riprogrammazione delle gare in questione: Lazio-Parma di sabato sera verrà quasi certamente spostata a lunedì 28 aprile. C'è poi la questione relativa alle altre due partite in programma sabato 26 aprile, ovvero Como-Genoa delle ore 15 e Inter-Roma delle ore 18: probabile che a questo punto la Lega decida di posticiparle al giorno successivo, quindi a domenica 25 aprile. Ma una decisione definitiva sarà presa in queste ore.