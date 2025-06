I trequartisti e le seconde punte più costose della Serie A: in due viola per un posto a pari merito, poco sopra un altro obiettivo della Fiorentina

Come di consueto, il portale Transfermarkt ha atteso il finale di stagione per aggiornare i valori di mercato dei giocatori: tra questi, naturalmente, anche quelli di Serie A.

In questa particolare graduatoria postata sui social, il focus è sulle seconde punte e trequartisti di Serie A, messi a confronto per il loro valore di mercato: troneggia Lookman (Atalanta) con 60 milioni, mentre seguono ex aequo Nico Paz (Como), De Ketelaere (Atalanta) e Koopmeiners (Juventus), tutti a 35 milioni. La Fiorentina iscrive invece due calciatori, a pari merito, al settimo posto: si tratta proprio di Beltran e Gudmundsson, che sono valutati a 18 milioni (prezzo simile a quello che la Fiorentina dovrebbe versare per riscattare l'islandese). Poco al di sotto, poi, si trova Giovanni Fabbian (Bologna), finito nel mirino della Fiorentina: il suo valore di mercato si attesta sui 12 milioni di euro.

Di seguito, la classifica completa: