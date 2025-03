L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a SportMediaset spaziando anche su vari singoli della rosa gigliata.

‘Non vogliamo più perdere punti con squadre di bassa classifica’

“Siamo davvero molto felici e soddisfatti. Dobbiamo continuare così. Il nostro step di maturità ovviamente non passa solo per le vittorie con le grandi squadre ma anche con quelle di medio-bassa classifica. Non vogliamo più perdere punti. Dobbiamo affrontarle con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la Juventus”.

‘Molti calciatori valorizzati, Dodô in nazionale, e De Gea…’

"Credo che abbiamo dato tanto valore a tanti giocatori quest’anno. Mi viene in mente De Gea che non giocava da tanto tempo, Comuzzo che viene dalla Primavera, Kean che veniva da anni difficili, adesso Fagioli, poi Cataldi, Mandragora, Dodô che è arrivato in nazionale, Gosens che è tornato in nazionale. Sono molto orgoglioso di questo”.