Biraghi rimanda l'appuntamento con il campo ma Italiano è sollevato: un'ultima notte in viola prima della sosta

E dire che poteva andare molto peggio perché se Cristiano Biraghi avesse avuto reali problemi alla caviglia, la Fiorentina sarebbe rimasta con due soli uomini sulle fasce difensive. Invece ieri Italiano ha potuto tirare un sospiro di sollievo, come riportato da La Nazione: per il capitano solo una distorsione e un'assenza sicura solo per domani sera. Poi si proverà a recuperarlo, per giovedì contro il Ferencvaros o più probabilmente per l'ultima notturna pre sosta di domenica prossima a Napoli. L'emergenza insomma dovrebbe durare solo per un turno di campionato.