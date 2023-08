Flachi: "Affrontare una neopromossa a inizio campionato è sempre complicato. Nzola può dare tanto a questa Fiorentina"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell'avvicinamento alla prima di campionato: “Il Genoa ha costruito una discreta squadra e ciò ha contribuito a espandere ulteriormente l’entusiasmo in città. Affrontare una neopromossa nelle prime giornate è sempre un fattore complicato, non è mai facile. Serve un approccio differente, con grande intensità”.

Sulla possibile formazione: “Dipenderà molto da come ha lavorato la squadra in settimana. Speriamo che Italiano abbia già avuto modo di provare Beltran, ma Nzola conosce già quello che vuole l’allenatore e può dare un grande contributo a una squadra che ha enorme bisogno dell’attaccante. Lui, l’argentino e Jovic hanno le qualità per reggere il gioco dell’allenatore”.