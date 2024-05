Due candidati forti per prendere il posto di Thiago Motta. Ma c'è anche la terza strada che porta alla Fiorentina...

Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino non sono solamente due allenatori che stanno per lasciare, rispettivamente, la Fiorentina e il Monza, ma sono anche due tecnici molto chiacchierati sul fronte del mercato.

Candidati forti al posto di Thiago Motta

Su La Nazione di oggi si legge che sono entrambi candidati forti a prendere il posto di Thiago Motta, a Bologna, nel caso allenatore e rossoblù dovessero separarsi. Un mesetto fa Italiano sembrava essere in pole position in questo senso, ma adesso la situazione è in equilibrio.

Ma in corsa anche al Torino

Sempre per il quotidiano cittadino, Italiano e Palladino sono impegnati anche in un altro testa a testa: quello relativo alla panchina del Torino. Dove ora Cairo che si era innamorato del gioco del tecnico del Monza, adesso sta facendo di tutto per ottenere il sì dell’allenatore della Fiorentina.

La terza strada di Palladino

Ma c'è anche una terza strada, che riguarda Palladino.Già, perché la guida del Monza è uno dei possibili eredi a Firenze proprio di Italiano. I bookmakers continuano a considerare Aquilani nel ruolo di favorito alla panchina della Fiorentina, ma subito dopo l'attuale tecnico nerazzurro c'è proprio lui.