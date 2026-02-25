Fiorentina, ti ritocca lo stesso arbitro della sciagurata trasferta di Reggio Emilia. E ha già diretto un match con l'Udinese...
La partita tra Udinese e Fiorentina in programma lunedì prossimo con inizio alle 20.45 sarà diretta da Luca Pairetto di Torino.
I precedenti con la Fiorentina
Il suo score con i viola è: 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato i viola nella sciagurata trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo (sconfitta 3-1 ma rigore dato ai gigliati.
Ha già all'attivo una partita diretta tra Fiorentina e Udinese anche se in quel caso si giocava a Firenze. Gara terminata 2-2 il 14 gennaio 2024
Tanti gol
La Fiorentina con Pairetto arbitro per 10 volte su 11 ha sia segnato che subito gol. Unica eccezione la sua prima gara diretta dei viola: Crotone-Fiorentina 0-1 (29esima giornata 2016/17).
Udinese
Su 14 incontri arbitrati, i friulani ne hanno persi 8. Pairetto si ritrova ad arbitrare l'Udinese a quasi due anni di distanza dall'ultima volta.