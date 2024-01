Zurkowski respira aria di Empoli e torna super calciatore: addirittura una doppietta del polacco ex viola

Un percorso piuttosto bizzarro quello di Szymon Zurkowski in Italia: spazio praticamente inesistente a Firenze, un po' più ampio allo Spezia ma con una resa impalpabile, sia nella seconda metà della scorsa stagione che nella prima di questa. Nel mezzo parentesi di furore ad Empoli, dove nella stagione 2021-22 aveva segnato 6 gol.

E ora il terzo ritorno in maglia azzurra, con cui ha trovato addirittura 3 reti in 70 minuti: uno nel primo match a Verona e oggi addirittura una doppietta per il 2-0 momentaneo contro il Monza: il primo con un destro strepitoso al volo, il secondo con un colpo di testa in tap-in.