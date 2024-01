Brian Rodriguez l'esterno pronto? Non proprio: tre mesi fa l'ultima gara ufficiale (per intero) e un'operazione al ginocchio di mezzo

Un calciatore a cui serve tempo

Il candidato forte per la Fiorentina ora pare essere davvero Brian Rodriguez: 24 anni a maggio, gli ultimi cinque trascorsi tra MLS e Messico, con una piccola parentesi in seconda serie spagnola. Parliamo di un ragazzo che non è certo habitué del campionato italiano e che in ogni caso avrebbe bisogno di tempo per adattarvisi, proprio ciò che Italiano non si augurerebbe dal mercato.

L'infortunio al ginocchio di Rodriguez

Inoltre su Rodriguez pende anche una bella incognita dal punto di vista fisico: l'uruguaiano infatti non gioca una partita ufficiale dallo scorso 29 ottobre, ormai quasi tre mesi fa. Il motivo è anche da ricollegare a un intervento chirurgico al ginocchio: comunicava il Club America due giorni dopo, che il calciatore era stato sottoposto ad operazione in seguito a “Rottura del retinacolo mediale e del legamento petelofemorale mediale con rottura parziale del legamento collaterale mediale”.

Non proprio una cosa da poco, anche se nel frattempo verosimilmente riassorbita: fatto sta che il ritmo nelle gambe Rodriguez non può averlo da subito. Tantomeno quello della nostra Serie A, considerato il suo curriculum.

Edit: qualche giorno fa, Rodriguez è tornato in campo in gara ufficiale, per pochissimi minuti alla fine. Nei prossimi giorni comunque la probabile partenza per l'Italia.