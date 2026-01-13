Il ritorno in auge di Rugani, asse Paratici-Chiellini per imbastire l'operazione
Daniele Rugani
Il nome nuovo, si fa per dire, per la difesa della Fiorentina è quello di Daniele Rugani, centrale della Juventus già accostato in passato al club viola che in questo momento è infortunato.
Rapporti Paratici-Chiellini
Lo riporta stamani La Gazzetta dello Sport, che parla di un Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica viola in pectore, pronto a favorire l'operazione visti gli ottimi rapporti che ci sono tra lui e il bianconero Giorgio Chiellini, braccio destro dell'ad Damien Comolli.
Un'opzione in più per Vanoli, ma c'è da attendere…
L'idea è quella di provare a imbastire un'operazione in prestito, per aumentare il livello d'esperienza della difesa e garantire un'opzione in più a Paolo Vanoli. Rugani rientrerà in campo ad inizio febbraio.
