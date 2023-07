Non solo Pescara, anche un altro club di Serie C è forte su un giovane esterno della Fiorentina

Il Cesena ha deciso di non attendere Nicola Valente, per il quale il club bianconero aveva già l’accordo con il Palermo: visto che l’esterno di proprietà dei siciliani continua a prendere tempo in attesa dell’arrivo di un club di Serie B (la FeralpiSalò?), il Cesena ha deciso di scegliere altrove il proprio esterno destro e ha messo a segno il blitz decisivo. Scrive il Corriere Romagna.

Dalla Fiorentina potrebbe arrivare in prestito Edoardo Pierozzi, che compirà 22 anni a settembre. Giocatore che mister Artico conosce bene per averlo avuto due stagioni fa all’Alessandria in Serie B (19 presenze, un gol e due assist) e che è reduce da un altro campionato cadetto con molte meno presenze (due nel Palermo all’andata, tre nel Como al ritorno).