Quest'oggi lo speaker radiofonico e grande tifoso viola Gianfranco Monti è stato ospita al Pentasport di Radio Bruno, dove ha commentato per fare il punto della situazione in casa Fiorentina.

“Strano che nessuno abbia pagato la clausola di Kean, anche se in Italia non girano tutti questi soldi e lo capisco, solo il Napoli poteva pagarlo. Ma anche loro, se avessero voluto, avrebbero affondato subito: più che altro mi stupisce che nessuno all'estero ci abbia provato. Le sue dichiarazioni sono chiare, anche se non gli piace parlare al pubblico: a Firenze ora si respira un'altra aria, c'è un'atmosfera diversa, e il percorso che ha intrapreso questa Fiorentina mi piace molto. Poche chiacchiere, hanno preso un allenatore che si incastra bene con Gudmundsson e Kean e che ieri ha dimostrato tutta l'emozione di tornare ad allenare a Firenze”

“Non è più la società che compra Cabral e Jovic, vogliono fare quel famoso salto di qualità: io so che a Kean hanno offerto un rinnovo al doppio di quanto prende, e più di così non possono fare. La società poi si è avvicinata molto ai tifosi, hanno aperto il Viola Park, hanno fatto parlare molti giocatori: adesso l'ultimo tassello sarebbe vedere qualche giocatore nei Viola Club, in quelli che visito si trovano spesso esponenti della Fiorentina di un tempo, ma è un peccato non vedere i calciatori di oggi per chi non ha possibilità di andare allo stadio. E questo è anche un modo di far capire ai giocatori tipo Gudmundsson cosa significa essere tifosi della Fiorentina”.