Periodo d'oro per Michael Kayode: dopo aver trovato il primo gol in Premier, l'ex Fiorentina - già idolo da quelle parti - si sta facendo amare ogni giorno di più dai suoi tifosi. L'ultima storia arrivata da Brentford lo certifica ulteriormente.

Il racconto del tifoso

Lo scrive Pasquale, un tifoso italiano del Brentford, che ha raccontato di un incontro con il classe 2004: “Oggi stavo andando a lavoro in bici e ho visto una bella macchina sportiva con targa italiana. Essendo italiano anch'io, ho visto dal finestrino abbassato la silhouette del nostro incredibile terzino destro: gli ho urlato quanto fosse forte, che lo volevamo vedere al Mondiale, che ero un abbonato del Brentford. Mio figlio lo adora, vuole solo la sua maglia: come padre, ho sentito il bisogno di soddisfarlo chiedendo istintivamente a Kayode se avesse una maglia. Senza battere ciglio, col suo grande sorriso, ha controllato in macchina e mi ha passato una maglia: è un dannato gentiluomo!”.