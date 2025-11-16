Il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, nella lunga intervista a La Repubblica, ha commentato il difficilissimo avvio di stagione viola, soffermandosi soprattutto su quelle scelte che, a posteriori, si sono rivelate sbagliate.

La gestione di Pioli

"Pioli? Quando lo abbiamo preso eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società. Cose come il like di Pongracic non si dovrebbero vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori”.

La scelta di Vanoli

Il Dg viola spiega le motivazioni che hanno portato alla scelta di Vanoli: "Abbiamo scelto lui perchè ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento. Adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose. Dal cibo a come funziona il Viola Park".

Incubo Serie B

Infine la preoccupazione per uno scenario inimmaginabile fino a qualche settimana fa: “Preoccupati per la Serie B? Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente”.