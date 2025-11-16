Ferrari: "Pensavamo che Pioli fosse la scelta giusta, ma abbiamo sbagliato. Lo spogliatoio però non era contro di lui. Serie B? Dobbiamo essere preoccupati"
Il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, nella lunga intervista a La Repubblica, ha commentato il difficilissimo avvio di stagione viola, soffermandosi soprattutto su quelle scelte che, a posteriori, si sono rivelate sbagliate.
La gestione di Pioli
"Pioli? Quando lo abbiamo preso eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società. Cose come il like di Pongracic non si dovrebbero vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori”.
La scelta di Vanoli
Il Dg viola spiega le motivazioni che hanno portato alla scelta di Vanoli: "Abbiamo scelto lui perchè ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento. Adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose. Dal cibo a come funziona il Viola Park".
Incubo Serie B
Infine la preoccupazione per uno scenario inimmaginabile fino a qualche settimana fa: “Preoccupati per la Serie B? Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente”.