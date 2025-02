E anche Vlahovic e Gonzalez salutano anzitempo la Champions. Rimonta inattesa del PSV: la Juventus vola fuori ai playoff

Altra serata terrificante per le italiane in Champions League. La Juventus, impegnata sul campo del Phillips Stadium di Eindhoven, è stata eliminata dalla competizione ai playoff, nonostante avesse avuto la meglio una settimana fa a Torino. Ribaltato il 2-1 dell'Allianz Stadium.

Risultato “pareggiato” nei novanta…

Gli olandesi, dopo un ampio e discreto forcing, sono riusciti a bucare Di Gregorio con un'altra rete dell'ex Inter Perisic; pareggio che però non si fa attendere e che porta la firma di Weah. Thiago Motta, che inserisce Vlahovic solo al minuto 89, non riesce però ad evitare i supplementari: il tap-in di Saibari porta la partita all'extra time.

… e passaggio del turno raggiunto ai supplementari

Nel primo tempo dato di supplemento, un'altra rete degli olandesi ha gelato il sangue a Gonzalez & Co.: 3-1 finale e si chiude anche l'avventura dei bianconeri in questa coppa. Un'altra, inattesa, uscita di scena per una squadra italiana che vuol dire solo una cosa: a questo punto sperare nel quinto posto dal ranking UEFA è praticamente impossibile.

Domani le sfide di ritorno dei playoff di Conference League. Così venerdì potremo scoprire quale sarà l'avversario della Fiorentina agli ottavi di finale.