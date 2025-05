Krstovic idea vice-Kean per la Fiorentina... ma siamo proprio sicuri? L'altissima valutazione del Lecce per un addio praticamente certo

In casa Fiorentina si guarda anche alla prossima stagione; negli scorsi giorni è emerso l'interesse da parte del club viola per Nikola Krstovic, attaccante montenegrino del Lecce a quota 11 gol in campionato e con il record di tiri. Una valutazione fatta per un profilo da alternare a Kean… ma la Fiorentina potrebbe permettersi un acquisto del genere per un attaccante di riserva?

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Lecce valuta Krstovic oltre 20 milioni di euro come valutazione complessiva. Ci sono già molti club sulle sue tracce, su tutti in questo momento Fiorentina e Torino.