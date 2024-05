Johnny Georgopoulos, giornalista della Gazzetta greca, ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com dei possibili ostacoli della rosa dell’Olympiakos per la Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su El Kaabi. A seguire, l’esperto di calcio ellenico ha messo a confronto Italiano e Mendilibar:

El Kaabi, la rivelazione di questa Conference League, è il pericolo principale della formazione di Mendilibar. Ma quali sono gli altri giocatori che possono infastidire la Fiorentina?

“Nessuno, ma proprio nessuno, qui si aspettava che l’attaccante marocchino avrebbe segnato così tanto in questa stagione. Si è dimostrato un gran finalizzatore, spietato in area di rigore, sicuramente il pericolo numero uno per la difesa della Fiorentina. Oltre a lui, però, ci sono altri giocatori che potrebbero risultare decisivi, come Podence, in prestito per questa stagione dal Wolverhampton, a segno con una rete magnifica contro il Panathinaikos; ma attenzione anche a Fortounis, ottimo centrocampista, molto funzionale al gioco di Mendilibar. Infine, se dovessi aggiungere un altro potenziale ostacolo per i Viola, citerei David Carmo, difensore centrale prestato dal Porto, una vera roccia della retroguardia greca”.

Parlando infine dei due allenatori: quali sono le differenze fra Italiano e Mendilibar?

“Italiano gioca un calcio veramente molto offensivo, coraggioso; merito di un gran possesso palla in mezzo al campo. Tuttavia, la sua fase difensiva lascia ancora diversi margini di miglioramento. Dall’altra parte, Mendilibar è un tecnico molto esperto, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League col Siviglia; è molto forte sull’aspetto tattico e studia a fondo gli schemi dei suoi avversari. Contro la Fiorentina dovrebbe schierarsi con un 4-2-1-3, che potrebbe cambiare a gara in corso, vista la sua capacità di adattarsi ai piani di chi si trova davanti. Per questo motivo, credo che l’Olympiakos abbia grosse chance di bloccare le trame offensive di Italiano. Ciò non significa che si rifugerà tutto in difesa, ma cercherà di osservare e contrastare le avanzate dei Viola”.