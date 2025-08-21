Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato la sfida ai canali ufficiali del club: “Come spesso succede, quando vinci sfrutti i momenti giusti della partita. E noi abbiamo sfruttato la grande parata di David per poi andare quasi subito a raddoppiare. La partita è stata complicata, ma la squadra ha lavorato da squadra. Conoscevamo bene i nostri avversari, siamo stati bravi a non concedere certe situazioni giocando bene e stringendo i denti. Mi è piaciuta la nostra mentalità. Era difficile, la prima ufficiale era già molto importante. I ragazzi se lo meritano, ero sicuro che avevano lavorato bene in questi primi 40 giorni e si meritano questo premio per il lavoro. Abbiamo un bel vantaggio, ma non abbiamo ancora chiuso la qualificazione e ci vorrà attenzione al ritorno”.

E aggiunge: “Era normale attendere di più nel secondo tempo, ma mi è piaciuto molto lo spirito di sacrificio nel subire il meno possibile. Gudmundsson finalmente ha strappato, è quello che deve fare con più continuità. Sono contento per lui e di lui, è uno di quelli da cui ci si deve aspettare tanto perché ha tanto da dare. Ma è stata una prestazione positiva, rimanendo in 10 per così tanto. L'impegno e la mentalità è qualcosa di importante, se ti alleni in un certo modo è quasi sicuro che giochi con le stesse caratteristiche”.

Conclude: “Ho chiesto al club una rosa non tanto lunga, voglio giocatori motivati che siano di livello e che possano giocare. Vogliamo passare queto turno perché vogliamo giocare tante partite durante la settimana. Ai ragazzi continuo a dire le stesse cose, chi si allena meglio gioca. Dobbiamo insistere così, ma c'è un bello spirito e soprattutto un modo di giocare che i ragazzi riconoscono. Dobbiamo migliorare ancora tanto, c'è stato un quarto d'ora nel primo tempo dove potevamo saltare meglio la loro prima pressione. Sono molto contento per i tifosi, li ringraziamo per averci seguiti fino a qua. La vittoria è ancora parziale”.