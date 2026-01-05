Ferrara: "Fagioli inizia a ricordarsi di se stesso. Il gap tecnico che separa la Fiorentina dalle concorrenti comincia a manifestarsi"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento scritto sulla vittoria della Fiorentina sul proprio giornale, sottolinea la grande evoluzione avuta da un giocatore in particolare.

“E' giusto sottolineare la crescita messa in mostra nelle ultime partite da Fagioli - sono le parole di Ferrara - uno che finalmente inizia a ricordarsi di se stesso”.

E inoltre: “Se i giocatori dai piedi buoni sono in partita (vedi anche la buona prova di Gudmundsson) il gap tecnico che separa la Fiorentina dalle altre concorrenti per la salvezza può manifestarsi concretamente. E questo non è un dettaglio da poco”.