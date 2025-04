L'ultimo nome da aggiungere alla lista degli infortuni dell'Empoli è quello di Christian Kouame: in giornata è atteso il comunicato medico da parte dell'Empoli, ma per l'attaccante preso a gennaio in prestito dalla Fiorentina si teme una lesione del legamento crociato e la fine anticipata della stagione.

Due ex centrocampisti viola rischiano di aver già finito la stagione

Scenario simile, per quanto con problemi leggermente meno gravi, anche per altri due calciatori, i centrocampisti ex Fiorentina Youssef Maleh e Szymon Zurkowski. I due nel fine settimana sono volati in Spagna per sottoporsi ad esami specialistici, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il responso anche per loro ma si sospetta pure in questo caso che la stagione sia già terminata. Un problema al legamento collaterale sinistro nel caso del primo, un guaio al ginocchio invece per il secondo.

Altre assenze rilevanti

Fermo anche il portiere Marco Silvestri: frattura al dito. A questi infortunati ne vanno aggiunti poi altri, come per esempio i tre lungodegenti, il duo del Torino composto dal difensore Sazonov e dall'attaccante Pellegri e il centrocampista Haas, tutti vittima di lesioni al crociato. Tutti calciatori che certamente non saranno di scena a Firenze il prossimo 27 aprile.