Presidente Associazione Astori: "Se ci penso, ho i brividi. Segnale di quanto sia importante la prevenzione cardiologica"

Luigi Maria Miranda, presidente dell'Associazione Davide Astori, ha parlato a Radio InBlu 2000 riguardo al malore accusato da Bove durante Fiorentina-Inter.

Queste le sue parole: “Se ci ripenso mi vengono i brividi, è stato uno shock, mi auguro non succeda mai più perché è stato bruttissimo da vivere. Il panico del momento ha coinvolto tutto lo stadio, è stato terribile. Ma ciò che è accaduto evidenzia ancora una volta quanto sia importante la prevenzione in ambito cardiologico: per fortuna il ragazzo sta bene. Gli auguro di poter tornare a giocare quanto prima possibile”