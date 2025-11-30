Il Pisa resiste un tempo, poi ci pensa Lautaro a far vincere l'Inter. La Fiorentina "vede" ancora i cugini vicini. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita all'Arena Garibaldi di Pisa la sfida tra nerazzurri contro l'Inter. Risultato positivo per la Fiorentina, che tiene i cugini toscani vicini in classifica.
La partita
Il Pisa di Gilardino resiste un tempo contro la squadra di Chivu, mettendo in campo buone qualità contro un'Inter spenta. Nella ripresa è però Lautaro Martinez a sbloccare e risolvere la situazione per l'Inter con una doppietta. Finisce 2-0. Il Pisa rimane “solo” a + 4 dalla Fiorentina. I milanesi agguantano il secondo posto.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Roma 27, Inter 27, Napoli 25, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.