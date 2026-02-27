Di Gennaro: "Attenzione all'Udinese, squadra serena e pericolosa. Ma la Fiorentina è trasformata e più consapevole"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Antonio Di Gennaro è intervenuto al Messaggero Veneto: “La classifica è molto diversa rispetto a quella dell'Udinese. E infatti i bianconeri possono giocare molto più serenamente e hanno tutte le carte in regola per vincere. Anche senza Zanoli, Davis o Solet”.

“Fiorentina più consapevole, Vanoli ha ripreso i calciatori”

Svolta? “Cambiare modulo ha sicuramente aiutato la Fiorentina, questo 4-3-3 è più logico per la squadra. L'arrivo degli esterni ha rifinito il mercato, in più Vanoli ha cercato di esaltare i calciatori che erano tutti in penombra prima del suo arrivo. Ora l'ambiente è più consapevole dei propri mezzi”.

“Mancava uno come Paratici”

Su Paratici: “Porta esperienza e nuove conoscenze, anche a livello internazionale. La Fiorentina non aveva una figura così, anche se adesso le scelte da fare sono dettate dalle esigenze in classifica”.