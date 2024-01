Contro il Monza Szymon Zurkowski è stato assoluto protagonista segnando una tripletta. L'ex giocatore della Fiorentina si è ripresentato ai tifosi dell'Empoli, prendendo parte a una breve conferenza stampa a cui era presente anche Fiorentinanews.com.

“Volevo tornare a Empoli già l'anno scorso”

“Per me è molto importante essere qui - ha detto Zurkowski - tutti sanno che volevo tornare già dall'anno scorso. A La Spezia ho vissuto un periodo difficile, qui invece mi sento a casa e aver segnato subito quattro gol è stato bellissimo. Qui mi sono trovato bene fin dal primo giorno, ora che sono tornato conosco già tutto e tutti e questo senz'altro mi aiuta a rendere meglio".

“Giocare con continuità è fondamentale”

Zurkowski ha concluso rispondendo a una domanda sulla possibilità di avere un minutaggio più consistente rispetto alle esperienze passate: “Giocare con continuità è troppo importante per un calciatore. In passato non mi è stato possibile farlo, qui invece me ne viene data l'opportunità e ne sono felice”.