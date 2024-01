Il difensore bulgaro di proprietà della Fiorentina, Dimo Krastev, passa in prestito fino alla fine della stagione alla Feralpisalò.

Il club viola lo aveva dato in un primo momento al Catanzaro in Serie B, dove però non ha trovato molto spazio. Rientrato alla base, ecco che gli è stata trovata una nuova sistemazione, sempre in serie cadetta, stavolta nella squadra bresciana.

Krastev compirà 21 anni il prossimo 10 febbraio.