Il Bologna non si ferma più e sbanca anche l'Olimpico rifilando un tris alla Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminata Roma-Bologna, posticipo del lunedì delle 18:30 di Serie A, 33° giornata. La partita è stata vinta - nettamente - dagli emiliani, che hanno presto sbloccato il risultato con El Azzouzi, con una rete nei primi quindici minuti. Prima della fine del primo tempo, è arrivata la conferma della superiorità dei rossoblù, con il timbro del solito Zirkzee.

Bellissima la rete della definitiva vittoria del Bologna

La Roma, però, prova ad accorciare le distanze con il subentrato Azmuon, ma una giocata da fuoriclasse di Zirkzee libera Saelemaekers che si lancia da solo verso la porta e supera Svilar con un pallonetto dolcissimo.

Con questo 3-1 esterno, la squadra di Thiago Motta consolida il quarto posto in classifica, accorciando sulla Juventus e allungando - inesorabilmente - sulla Fiorentina. La Roma di Daniele De Rossi resta a 55 punti, con la gara però da recuperare contro l'Udinese (in programma per giovedì).

La NUOVA CLASSIFICA

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 83, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma* 55, Atalanta* 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina* 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Empoli 31, Verone 31, Udinese* 28, Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15. *una partita in meno