La Gazzetta dello Sport: L'uomo del destino, Firenze sogna con le magie di Beltran

Questa mattina su La Gazzetta dello Sport ci sono due pagine dedicate al prossimo match dei viola.

Pagina 17

Il titolo sulla sfida del Franchi è: "Fiorentina-Toro va a ritmo di gol". Sui viola c'è: "Beltran è diventato l'uomo del destino E Firenze sogna con le sue magie". Sottotitolo: "Tre reti nelle ultime tre gare giocate: ha conquistato tutti ed è già un idolo viola".

Articolo che inizia così: "Non sarà un dolore al collo del piede a fermare un “Vichingo”. Firenze domani sera in campo contro il Torino aspetta Lucas Beltran al centro dell’attacco. L’argentino si è sbloccato, in campionato ha trovato la via del gol per 3 volte nelle ultime 3 gare consecutive in cui è stato utilizzato e ora non vuole fermarsi".

Italiano e la cena

Di spalla invece leggiamo: "Quarta c'è Jack ci prova E Italiano porta tutti a cena".