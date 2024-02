A Cagliari esaltano già il "muro Mina": ma si dimenticano di un piccolo particolare

Arrivato, sceso dall'aereo e subito in campo: Yerry Mina se non altro a Cagliari ha trovato subito ciò che a Firenze gli mancava e cioè i minuti in campo. L'esordio però non è stato proprio dei più indimenticabili, visto il 4-0 incassato a Roma. Eppure in terra sarda c'è chi magnifica già il colombiano “ad alzare nuovamente il muro”, stavolta contro la Lazio di Immobile. E' vero Lukaku contro di lui ha segnato ma in compenso l'hanno fatto Pellegrini, Dybala e tutti gli altri: aver tenuto il belga a secco forse non è stata tutta 'sta gran vittoria.