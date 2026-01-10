Baldanzi mette la Fiorentina in cima alla lista: occasione prestito. Più complessi gli intrecci con Italiano

C'è fermento sulla trequarti che è e che sarà in casa Fiorentina: se Solomon ha già rimpinguato il reparto, chi potrebbe arrivare a fargli compagnia è Tommaso Baldanzi, trequartista vecchio stile, classe 2003 e toscano di Poggibonsi. Non è un caso che l'ex empolese abbia messo proprio il club viola in cima alla lista delle sue pretendenti, come riportato da La Nazione.

L'affare è in ballo ma con la formula del prestito e i due club si rivedranno nei prossimi giorni per discuterne. Più complicato invece arrivare a dama con il Bologna, con la Fiorentina che è interessata a Dominguez, poco utilizzato da Italiano finora. I rossoblù vogliono prima capire se il rientro di Bernardeschi è imminente o meno e per questo i tempi di discussione si dilatano. La Fiorentina invece ha fretta.