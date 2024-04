La giornalista di Sky Vanessa Leonardi, presente al Viola Park per la rifinitura della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno in vista dell'impegno europeo viola di domani della squadra di Vincenzo Italiano.

‘Gara spartiacque per la Fiorentina’

“La squadra viola fa fatica a segnare, la squadra crea tanto ma non finalizza. Ultimamente ha faticato anche solo a calciare in porta. Quella di domani col Viktoria Plzen è una partita spartiacque. I giocatori di qualità ora devono venir fuori, la Fiorentina è molto più forte della squadra ceca”.

‘Mi aspetto molto anche dalla voglia di riscatto di giocatori come Ikone e Barak’

"Mi aspetto tanto da Nico Gonzalez, da Belotti e da Bonaventura, che è sempre tra i migliori. Nel 2024 Gonzalez e Bonaventura hanno segnato solo un gol in due. Altri giocatori che possono fare la differenza? Penso a Barak, che è fondamentale entrando dalla panchina e lo è stato anche lo scorso anno. La sua voglia e la sua cattiveria ha permesso di ribaltare spesso i risultati ed ha fatto la fortuna della Fiorentina. Anche dalla voglia di riscatto degli altri giocatori quindi mi aspetto molto, come Ikone e Mandragora. Anche da Kouame, che per ora ha avuto un inizio di 2024 complicato. Mi aspetto Arthur a centrocampo, insieme a Bonaventura. Le due partite più belle della Fiorentina quest'anno sono state contro la Lazio e contro l'Atalanta, ed in entrambe in mediana c'era Jack".