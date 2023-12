Dopo la mancata convocazione in Ungheria, Italiano ritrova Sottil... e due titolarissimi

Tra i giocatori non convocati per la trasferta in terra ungherese della Fiorentina, c'erano Arthur, Bonaventura e Sottil. Di fatto due titolari e un giocatore, l'esterno italiano, che nelle ultime apparizioni aveva trovato fiducia.

Condizioni, le loro, che non sembravano preoccupare eccessivamente. Un'esclusione dalla lista dei convocati più a scopo precauzionale che altro, tanto che già nella seduta di ieri Sottil e Bonaventura si sono allenati regolarmente con i compagni. Anche Arthur, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare tra i convocati, anche se resta da capire se contro il Verona partirà titolare o sarà ancora la volta di Maxime Lopez.