Il monito di Stankovic e quello step che serve a Sabiri per conquistare la Fiorentina

Stupendo il gol realizzato da Abdelhamid Sabiri contro il Grosseto, una parabola imprendibile disegnata col destro direttamente da calcio di punizione che si è insaccata all’incrocio dei pali. Non mancano certo doti tecniche e balistiche al marocchino, nuovo innesto in casa Fiorentina, capace di segnare reti stupende, ma di assentarsi dal gioco per larghi tratti delle gare. In particolar modo, l’atteggiamento indolente e molto poco volto al sacrificio gli ha attirato critiche da parte di mister Stankovic nella passata stagione.

‘Deve migliorare, mentalmente e fisicamente, accettare un contrasto, dribblare un uomo, attaccare la profondità. Il gioco non può essere solo toccare la palla con la suola e smistarla. Quel gioco lì è finito, ora serve lavorare in tutte e due le fasi, e molto. Mi sembra sia come un bambino: vede la palla a destra va a destra, vede la palla a sinistra e va a sinistra. Deve essere più ordinato’. Questo il commento di Stankovic sulla situazione di Sabiri, dopo la sconfitta della Samp al Franchi della scorsa stagione. Parole chiare e nette che sottolineano alcune criticità attitudinali di Sabiri, elemento di grande talento ma poco continuo in campo, che Italiano dovrà cercare di plasmare e indirizzare al meglio.

Il giocatore che si è visto col Grosseto, al di là delle valutazioni che lasciano il tempo che trovano dal punto di vista tecnico e delle scelte, ha evidenziato impegno, dedizione e la giusta abnegazione in fase di non possesso. Per ottenere continuità e ottenere un ruolo rilevante nella rosa viola, Sabiri dovrà necessariamente completare il processo di crescita, giunto all’età di 27 anni e reduce anche dallo stabile ingresso nel gruppo del Marocco di Regragui. La Fiorentina è l’ultima opportunità del fantasista maghrebino per imporsi ad un certo livello e dovrà sfruttare la chance concessagli dalla dirigenza gigliata nel migliore dei modi.