Su La Gazzetta dello Sport si parla di Vincenzo Italiano, l'uomo più chiacchierato della settimane, non solo a Firenze, ma in particolar modo da queste parti. La rosea ricostruisce il percorso in viola del tecnico e le sue fasi conclusive, ricordando che ormai “la Fiorentina, Italiano, non lo voleva più ma evidentemente non tutti lo avevano capito”. Da specificare chi siano quei ‘tutti’, se i tifosi o i dirigenti del club. A Firenze veniva ormai tacciato di ‘talebanismo’ per le sue scelte rigide e cocciute mentre a Bologna è più modello ‘professore di calcio’, ora a maggior ragione visto il trofeo conquistato.