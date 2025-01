Una squadra brasiliana aveva provato a riportare Pablo Marí in Sudamerica, ma il difensore ha le idee chiare

Dal Brasile ci avevano provato a riportare Pablo Marí nel campionato verdeoro, ma il difensore del Monza ha le idee ben chiare sul suo futuro. Come riportano diverse fonti sudamericane, il Gremio (che sta cercando un centrale da aggiungere alla rosa) aveva opzionato il difensore spagnolo come possibile acquisto.

Il giocatore dei brianzoli, però, non vuole tornare in Brasile dopo la passata esperienza al Flamengo, preferendo invece il proseguo di carriera in Europa. Marí ha già detto sì alla Fiorentina del suo ex allenatore Palladino, adesso sta alle due società chiudere l'affare che ha già in benestare del giocatore.