Corriere dello Sport-Stadio: Prima Ngonge e poi il bomber

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Tutto su Ngonge”. E ancora: “La Viola lotta con il Verona”. Sommario: “Respinta l’offerta di otto milioni, il club veneto ne chiede dodici Commisso valuta anche la possibilità di acquistare un nuovo bomber Cinque nomi: Simeone, Muriel, Toni Martinez, Kramaric e Belotti”.

Le cronache di mercato in primo piano: “Fiorentina all’assalto di Ngonge Poi il bomber”. Sottotitolo: “Difficile chiudere a 8 milioni, il Verona ne vuole almeno 12 Simeone, Muriel, Martinez o Belotti per sostituire Nzola”. In taglio basso: “Braglia, no del Modena a Barone".

In taglio alto: “La nuova ala in casa Parisi si prepara: esterno nel derby Le assenze e un Brekalo inefficace inquietano la Fiorentina”. Taglio basso per: “Nico Gonzalez, un passo avanti verso la Supercoppa”.