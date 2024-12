Lorenzo Casini non è più il presidente della Lega Serie A: ecco chi è il nuovo successore

Cambiano i piani alti per quanto riguarda la Lega Serie A. Oggi l'assemblea ha definito le elezioni per il nuovo presidente di Lega, che non è più dunque Lorenzo Casini.

Ecco chi è il nuovo presidente della Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A, con 14 voti a suo favore da parte dei venti club. Commercialista classe 1958, è giornalista pubblicista e aveva già avuto cariche come reggente nel 2017. Fu anche commercialista di Silvio Berlusconi e ha rapporti molto stretti con l'ad del Monza Adriano Galliani.