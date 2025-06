Dzeko e il suo patentino di allenatore...che gli tornerà utile più avanti

C'è una curiosità riguardante il nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.

Allenatore Uefa B

Il giocatore ha già conseguito il patentino di allenatore Uefa B che gli consente di allenare tutti i settori giovanili e anche le prime squadre fino ad un certo livello.

Ma la sua priorità è un'altra

In questo momento però la sua priorità è un'altra.Nonostante i suoi 39 anni, Edin si vede ancora come un giocatore che ha voglia di impegnarsi e di essere protagonista in campo. Il patentino gli verrà utile più avanti nel corso della propria vita.