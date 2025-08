Corvino: "La morte di Astori mi ha cambiato la vita. Lui e Fiorita due ferite che resteranno sempre aperte"

L'ex responsabile dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, in un'interivsta rilasciata a Tuttosport, ha ripercorso anche i momenti più difficili nella sua lunga carriera all'interno del calcio.

La morte di Davide

“Da dirigente mi è capitato di affrontare diversi momenti complessi - ha detto - Due in particolare mi hanno cambiato la vita: parlo delle morti di Davide Astori e Graziano Fiorita".

“Due ferite ancora aperte”

E poi: “Quando accadono queste tragedie è davvero difficile riuscire a voltare pagina. Ti rendi conto del valore delle cose. E il calcio non può che passare in secondo piano. Due ferite che resteranno per sempre aperte”.