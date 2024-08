Si è conclusa ieri la Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione che sta per iniziare.

Quota 12 mila

Stando ai numeri diffusi dalla società è stata superata quota 12 mila tessere sottoscritte, per seguire le 19 partite di Serie A e l’ottavo di finale Coppa Italia della squadra.

“Promozione per chi non ha rinnovato la tessera”

“Per chi non fosse riuscito a rinnovare (abbonati 23/24) - fa sapere il club - Fiorentina riserverà per ogni gara di Campionato una fase di prelazione dedicata ad un prezzo promozionale, per non perdersi nemmeno una partita della Viola. Inoltre, per garantire l'acquisto dei posti ai tifosi viola in questa stagione sarà necessario essere in possesso di una InViola Gold/Premium Card in corso di validità”.

Sensibile diminuzione

Da segnalare il fatto che, al netto della disponibilità ridotta di posti, causa lavori, c'è comunque una sensibile diminuzione rispetto ai 17 mila e passa abbonati dell'anno scorso.