Ikone, il ritorno in Francia è servito?

L'attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, potrebbe far ritorno in Francia già durante questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Nantes avrebbe già inviato una proposta al club viola, ma non solo. Rennes, Strasburgo e, in misura minore, Lens hanno mostrato segnali di interesse per lui negli ultimi giorni.

Ma anche società che partecipano alla Qatar Stars League non hanno rinunciato all'idea di portare in campo l'esterno francese che è arrivato a Firenze nel gennaio del 2022.