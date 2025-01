La Mole o la Laguna per Ikoné ma la formula non accontenta la Fiorentina. E ci sarà da riparlare anche con il Bologna per Biraghi

Difficile, quasi impossibile, monetizzare dalle seconde linee a gennaio, specialmente se reduci da rendimento insoddisfacente come Jonathan Ikoné. Su di lui qualche interesse c'è e secondo La Nazione anche in Serie A: Torino e Venezia hanno avanzato qualche richiesta d'informazione ma ovviamente in prestito secco e non certo per un acquisto a titolo definitivo che farebbe comodo alla Fiorentina.

E ci sarà da riaprire il dialogo anche con il Bologna (o chi per esso) per Cristiano Biraghi: l'ormai ex capitano è in attesa di trovare la sua nuova sistemazione.